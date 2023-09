Visite de l’ancienne usine sucrière de Soulou Ancienne usine sucrière de Soulou M’Tsangamouji, 17 septembre 2023, M'Tsangamouji.

Visite de l’ancienne usine sucrière de Soulou Dimanche 17 septembre, 09h00 Ancienne usine sucrière de Soulou Gratuit. Inscriptions en ligne. Prévoir chaussures de marche, eau, protection solaire, vêtements de pluie et anti-moustique. Rendez-vous : carrefour Milou (cheminée) à M’tsangamouji (en venant de Tsingoni, au croisement avec un stop). Guide : 0639994106.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les Naturalistes de Mayotte vous proposent de partir à la découverte de l’ancienne usine sucrière de Soulou.

Soulou est l’une des 17 usines sucrières en service dans la seconde moitié du XIXè siècle. C’est celle qui est la mieux concervée.

La visite débutera par l’usine avec sa cheminée, ses machines et les ruines des bâtiments. Elle se poursuivra par l’ancienne maison de maîtres perdue dans la végétation (accessibe par une petite pente raide) Et, pour finir, nous irons jusqu’à l’embarcadère en pierre basaltique et à l’entrepôt sucrier en bord de mer.

Ancienne usine sucrière de Soulou CCD1, Mtsangamouji, Mayotte M'Tsangamouji 97650 Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Naturalistes de Mayotte