Olympiade culturelle – Échappée Belle #2 Ancienne usine La Macérienne Charleville-Mézières, 16 septembre 2023, Charleville-Mézières.

Olympiade culturelle – Échappée Belle #2 16 – 24 septembre Ancienne usine La Macérienne Spectacles de marionnettes payants. Visites du site de La Macérienne gratuites

Dans le cadre de son projet de revitalisation de la friche urbaine et industrielle de La Macérienne, l’association FRAP poursuit ses actions de préfiguration du site avec Échappée Belle #2 du samedi 16 au dimanche 24 septembre 2023.

Second opus d’une série d’événements, Échappée Belle #2 vous propose 5 jours conviviaux : spectacles de marionnettes au programme du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, et visites historiques du patrimoine bâti dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Olympiade culturelle – Jusqu’en septembre 2024, plusieurs grands rendez-vous sublimeront, grâce à la création artistique, le dialogue entre sport et culture dans une programmation unique mêlant pratique artistique et culture sportive. Aux quatre coins du Grand Est, les acteurs de la culture et du sport se mobilisent dans le cadre d’un parcours d’animations proposées au grand public, y compris durant l’été culturel 2023, avec le soutien du ministère de la Culture – DRAC Grand Est.

Ancienne usine La Macérienne 10 avenue Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 56 47 57 [{« type »: « link », « value »: « https://lamacerienne.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://festival-marionnette.com/festival-2023/ »}] Construite au XIXe siècle, l’usine de La Macérienne fut un fleuron de l’industrie ardennaise, et possède également une architecture caractéristique du patrimoine industriel de ce même siècle.

L’usine de Charleville-Mézières entre en fonction en 1894, à l’initiative de l’industriel Gustave-Adolphe Clément, qui édifiera parallèlement une autre usine à Levallois-Perret d’où sortira, en 1900, la première voiture VPC Panhard. La fabrique de Charleville sera destinée à produire les pièces et ne cessera de se développer jusqu’à la première guerre mondiale. Ses bâtiments sont encore visibles aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T22:00:00+02:00

© Association FRAP