Découvrez une exposition photos sur la circulation de l’eau Ancienne usine des eaux Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Découvrez une exposition photos sur la circulation de l’eau Ancienne usine des eaux Reims, 16 septembre 2023, Reims. Découvrez une exposition photos sur la circulation de l’eau 16 et 17 septembre Ancienne usine des eaux Découvrez l’exposition « Projet 0 » de l’association 23.03, une réflexion autour de l’architecture et du patrimoine rémois.

L’artiste Hugo Petit, photographe, proposera « Espace fluide », une installation vidéo, dans laquelle il transformera et modèlera la tour Féry en un jeu de formes dynamiques. En mouvement, l’image évoque son passé lié à la circulation de l’eau. Ancienne usine des eaux 32 rue de Taissy, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://eau.grandreims.fr Au XVIIIe siècle, soucieux de la santé publique, le chanoine Godinot fut mécène de l’édification de la Tour Féry. Cette dernière servait à protéger une machine hydraulique qui permettait de faire remonter les eaux puisées dans la Vesle pour alimenter les 17 fontaines construites dans Reims grâce, déjà, à sa générosité. La tour porte le nom du Père André Féry, professeur de mathématiques, ingénieur hydraulicien et concepteur du dispositif, ancêtre des châteaux d’eau. Souvent appelée le Château d’eau, la Tour Féry est mal connue des Rémois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 (c)HugoPetit Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Ancienne usine des eaux Adresse 32 rue de Taissy, 51100 Reims Ville Reims Departement Marne Lieu Ville Ancienne usine des eaux Reims

Ancienne usine des eaux Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/