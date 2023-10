Soirée le Jour de la Nuit à l’ancienne tuilerie de Cambes Ancienne tuilerie Cambes, 14 octobre 2023, Cambes.

Cambes,Lot

A l’occasion de la quinzième édition de la fête nationale du Jour de la nuit.

Des photos grand format sur bâche de l’ancienne tuilerie seront exposées et commentées, un court moment d’observation des étoiles …et autres surprises !

Rendez vous carrefour de Puy blanc, ancienne tuilerie

(durée environ 2H)

Munissez vous d’une lampe de poche…..

2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Ancienne tuilerie carrefour de Puy blanc,

Cambes 46100 Lot Occitanie



On the occasion of the fifteenth edition of the national festival of Night Day.

Large-format tarpaulin photos of the old tilery will be on display, with commentary, a short stargazing session … and other surprises!

Meet at carrefour de Puy blanc, old tile factory

(duration approx. 2 hours)

Bring a flashlight….

Con motivo de la decimoquinta edición de la fiesta nacional del Día de la Noche.

Se expondrán fotos en gran formato de la antigua hilandería con comentarios, una breve sesión de observación de las estrellas… ¡y otras sorpresas!

Encuentro en el cruce de Puy Blanc, la antigua azulejería

(duración aproximada: 2 horas)

Traiga una linterna….

Anlässlich der fünfzehnten Ausgabe des nationalen Feiertags « Tag der Nacht ».

Großformatige Fotos auf Planen der alten Ziegelei werden ausgestellt und kommentiert, ein kurzer Moment der Sternenbeobachtung …und andere Überraschungen!

Treffpunkt: Kreuzung von Puy blanc, ehemalige Ziegelei

(Dauer ca. 2H)

Nehmen Sie eine Taschenlampe mit….

Mise à jour le 2023-09-30 par Pnr des Causses du Quercy