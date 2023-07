Visite guidée de l’ancienne teinturerie Auvray Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI Rouen Rouen, 17 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée de l’ancienne teinturerie Auvray Dimanche 17 septembre, 09h30, 11h00 Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI Rouen Durée 1h, 25 pers. max.

Ancienne teinturerie Auvray

(18e – 20e S)

(Auberge de jeunesse)

Cette ancienne teinturerie de la fin du 18e siècle abrite aujourd’hui l’auberge de jeunesse de Rouen.

– Dim 17 : 9h30, 11h

Durée : 1h

Nombre de places limité : 25 pers.

Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI Rouen 3 rue du Tour, route de Darnétal, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 08 18 50 http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/rouen.html [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 08 18 50 »}] Près de Paris, sur la route de Normandie, l’auberge de Jeunesse HI Rouen offre un cadre d’hébergement exceptionnel ; elle est installée dans l’ancienne teinturerie Auvray de la ville, l’un des plus anciens sites du patrimoine industriel de Rouen. Elle est à quelques minutes du vieux Rouen, quartier parmi les plus riches et mieux conservés de France. Dans ce vaste espace piétonnier, la balade entre les maisons et monuments inscrits ou classés par les monuments historiques est appréciée de tous. Transports en communs : Métro Ligne : Direction Technopôle ou Georges Braque Station/Arrêt : Théâtre des Arts; puis bus Ligne : TEOR lignes T2 et T3 Station/Arrêt : Auberge de Jeunesse, précisions : L’arrêt de bus est en face de l’auberge. Gare (station de train) Rouen, distance de la station de train : 2 km. Accès par la route : de Paris, de Basse-Normandie, de Bretagne, prendre l’autoroute A13 du Nord, prendre l’autoroute A28

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Métropole Rouen Normandie