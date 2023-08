GOSPEL TIME – Stage de chant Gospel en chorale Ancienne salle des fêtes Pensol, 14 octobre 2023, Pensol.

Pensol,Haute-Vienne

Pour la 5ème année, Max Zita, célèbre chef de chœur Gospel, revient à Pensol pour une Master Class de 2 jours le 14 et le 15 octobre. Venez découvrir le chant Gospel en chorale à l’occasion de ce stage, moments de partage et de convivialité assurés. Ce stage est accessible à tous, débutants ou confirmés..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

Ancienne salle des fêtes En face de la poste

Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the 5th year, Max Zita, famous Gospel choir director, returns to Pensol for a 2-day Master Class on October 14 and 15. Come and discover Gospel singing in a choir during this workshop, where you’re sure to share and enjoy. This workshop is open to all, beginners and advanced alike.

Por 5º año, Max Zita, el famoso director de coros Gospel, vuelve a Pensol para una Master Class de 2 días los días 14 y 15 de octubre. Ven a descubrir el canto Gospel en coro en este taller, donde seguro que lo pasarás en grande compartiendo y conociéndote. El curso está abierto a todos, tanto principiantes como avanzados.

Zum fünften Mal kommt der berühmte Gospelchorleiter Max Zita nach Pensol, um am 14. und 15. Oktober einen zweitägigen Meisterkurs zu geben. Entdecken Sie bei diesem Workshop den Gospelgesang im Chor und erleben Sie Momente des Austauschs und der Geselligkeit. Dieser Kurs ist für alle zugänglich, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Ouest Limousin