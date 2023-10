Atelier Théâtre AUZANCES : petit K@you Ancienne salle de danse Auzances, 24 octobre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

L’Association Petit Kayou propose

UN ATELIER THÉÂTRE

Adulte et adolescents, débutants ou ayant pratiqué

– Où : Auzances, ancienne salle de danse

– Avec Qui : Christian Lacroix, comédien

– Quand : Chaque MARDI de 18h30 – 20h30

Compris vacances scolaires, fermé juillet et août, reprise début septembre 2024

– Participation : 20€ / mois (forfait mensuel) –> abonnement annuel 160€

– Présentation publique du travail en juin 2024

Des exercices collectifs et individuels aideront les participants à s’approprier des textes en vue d’une représentation publique en fin d’année.

Renseignements et inscription : 06 69 59 86 32

ou petitkayou@hotmail.fr.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 20:30:00. EUR.

Ancienne salle de danse Salle des fêtes

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Association Petit Kayou offers

A THEATER WORKSHOP

Adults and teenagers, beginners or with previous experience

– Where: Auzances, former dance hall

– Who: Christian Lacroix, actor

– When: Every TUESDAY, 6.30 – 8.30 p.m

Includes school vacations, closed July and August, resuming early September 2024

– Participation: 20? / month (monthly package) –> annual subscription 160?

– Public presentation of work in June 2024

Group and individual exercises will help participants make texts their own, with a view to a public performance at the end of the year.

Information and registration: 06 69 59 86 32

or petitkayou@hotmail.fr

La Asociación Petit Kayou ofrece

UN TALLER DE TEATRO

Adultos y adolescentes, principiantes o con experiencia previa

– Dónde: Auzances, antiguo salón de baile

– Con quién: Christian Lacroix, actor

– Cuándo: todos los MARTES de 18.30 a 20.30 h

Incluye vacaciones escolares, cerrado en julio y agosto, reanudándose a principios de septiembre de 2024

– Coste: 20 euros/mes (cuota mensual) –> abono anual de 160 euros

– Presentación pública de la obra en junio de 2024

Ejercicios en grupo e individuales ayudarán a los participantes a hacer suyos los textos, con vistas a una presentación pública a finales de año.

Información e inscripción: 06 69 59 86 32

o petitkayou@hotmail.fr

Der Verein Petit Kayou bietet

EINEN THEATERWORKSHOP

Erwachsene und Jugendliche, Anfänger oder mit Vorkenntnissen

– Wo: Auzances, alter Tanzsaal

– Mit Wem: Christian Lacroix, Schauspieler

– Wann: Jeden DIENSTAG von 18.30 – 20.30 Uhr

Inklusive Schulferien, Juli und August geschlossen, Anfang September 2024 wieder aufgenommen

– Teilnahme: 20 ? / Monat (Monatspauschale) –> Jahresabonnement 160 ?

– Öffentliche Präsentation der Arbeit im Juni 2024

Gruppen- und Einzelübungen helfen den Teilnehmern, sich Texte für eine öffentliche Aufführung am Ende des Jahres anzueignen.

Informationen und Anmeldung: 06 69 59 86 32

oder petitkayou@hotmail.fr

Mise à jour le 2023-10-27 par Marche et Combraille en Aquitaine