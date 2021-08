Vitry-le-François Ancien Tribunal - Association des Sciences et Arts Marne, Vitry-le-François Ancienne salle d’audience du Tribunal, aujourd’hui local de la Société Sciences et Arts Ancien Tribunal – Association des Sciences et Arts Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

### La société Sciences et Arts vous ouvre ses portes dans l’ancienne salle d’audience du Tribunal. Créée en 1861, la Société des sciences et arts de Vitry-le-François se donne pour objectif de « concourir au progrès et à la propagation » des savoirs. Les travaux, réalisés par les membres de la société, portent principalement sur l’histoire naturelle, l‘histoire et l’archéologie locale. La Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François a rassemblé, au sein de de ses nouveaux locaux, une documentation locale et régionale particulièrement riche.

Gratuit. Réservation obligatoire au BIT de Vitry-le-François. Visites programmées toutes les 45 minutes pour des groupes de 12 personnes maximum : 14h -14h45 – 15h30 -16h15 – 17h – 17h30 (au lieu de 17h45).

