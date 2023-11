La Villa Khariessa fête le beaujolais nouveau Ancienne route de Marseille Martigues, 16 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Cette année encore la Villa Khariessa fete le beaujolais nouveau.

Pensez à réserver..

2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

Once again this year, Villa Khariessa is celebrating the beaujolais nouveau.

Don’t forget to book.

Un año más, Villa Khariessa celebra el beaujolais nouveau.

No olvide reservar.

Auch in diesem Jahr feiert die Villa Khariessa den Beaujolais Nouveau.

Denken Sie an eine Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme de Martigues