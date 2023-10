Présentation de la cave coopérative et dégustation de vins Ancienne route de Marseille Martigues, 26 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Présentation de la Cave Coopérative la Venise Provençale et dégustation de vins 2023. Par son Président, José Pigaglio.

Vous serez accueillis à la Villa Khariessa, à Martigues, sur l’ancienne route de Marseille..

2023-10-26 19:00:00 fin : 2023-10-26 22:30:00. EUR.

Ancienne route de Marseille Avenue Charles de Gaulle

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation of the Cave Coopérative la Venise Provençale and tasting of 2023 wines. By its President, José Pigaglio.

You will be welcomed at Villa Khariessa, in Martigues, on the old road to Marseille.

Presentación de la Cave Coopérative la Venise Provençale y degustación de los vinos 2023. A cargo de su Presidente, José Pigaglio.

Le recibiremos en Villa Khariessa, en Martigues, en la antigua carretera de Marsella.

Vorstellung der Cave Coopérative la Venise Provençale und Verkostung von Weinen 2023. Von ihrem Vorsitzenden, José Pigaglio.

Sie werden in der Villa Khariessa in Martigues an der alten Straße nach Marseille empfangen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme de Martigues