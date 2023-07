Soirée 14 juillet à la Villa Khariessa Ancienne route de Marseille Martigues, 14 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Cette année encore la Villa Khariessa vous accueille pour le 14 juillet face au feu d’artifice de Martigues dans un cadre merveilleux..

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Ancienne route de Marseille Avenue Charles de Gaulle

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Once again this year, Villa Khariessa welcomes you to a marvellous setting on 14 July, facing the Martigues fireworks display.

Un año más, Villa Khariessa le da la bienvenida en un marco maravilloso el 14 de julio, frente a los fuegos artificiales de Martigues.

Auch in diesem Jahr empfängt Sie die Villa Khariessa am 14. Juli gegenüber dem Feuerwerk von Martigues in einer wunderbaren Umgebung.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme de Martigues