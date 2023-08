Projection : mapping vidéo sur l’ancienne prison Ancienne prison de Pont-l’Evêque Pont-l’Évêque Catégories d’Évènement: Calvados

Projection : mapping vidéo sur l'ancienne prison
Samedi 16 septembre, 20h30
Ancienne prison de Pont-l'Evêque
Pont-l'Évêque

Durée 30 min. À l'occasion des 200 ans de la construction de l'ancienne prison de Pont-l'Évêque.

Un vidéomapping réalisé par Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque et l’Espace Public Numérique de Pont-l’Évêque qui rappelle les grandes dates de la constructions de cet édifice inédit, entrecoupé de petites histoires dans la grande Histoire ! Venez découvrir ou redécouvrir ce monument unique en France.

Boucles de 10 minutes de 20h30 à 21h A découvrir en parallèle, l’oeuvre vidéomappée #DIVA dans le jardin de 20h10 à 21h30 Ancienne prison de Pont-l’Evêque Rue Eugène Pian, 14130 Pont l’Evêque Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

