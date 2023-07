Visite guidée des chantiers patrimoniaux Ancienne prévôté Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot Visite guidée des chantiers patrimoniaux Ancienne prévôté Cahors, 17 septembre 2023, Cahors. Visite guidée des chantiers patrimoniaux Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 Ancienne prévôté Gratuit. Entrée libre. Inventaire, archéologie, suivis de chantiers, l’équipe de la Direction du patrimoine œuvre chaque année pour sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine cadurcien. Cette visite de chantiers permettra d’aller à la découverte des derniers chantiers réalisés au coeur du Secteur Sauvegardé de Cahors. Ancienne prévôté 1 place Chapou, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 88 91 http://www.cahorsagglo.fr L’ancienne prévôté est classée au titre des Monuments historiques. L’édifice est accolé à un cloître de la cathédrale Saint-Étienne, à proximité d’une tour et du grenier du chapitre. Il s’agit de l’ancien local de l’UDAP – Bâtiments de France. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©P. Lasvenes – Ville de Cahors Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Ancienne prévôté Adresse 1 place Chapou, 46000 Cahors Ville Cahors Departement Lot Lieu Ville Ancienne prévôté Cahors

Ancienne prévôté Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/