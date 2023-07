Visite commentée de l’exposition : « Tickets s’il vous plait », Vivre et Survivre au quotidien : s’alimenter dans le Lot (1939 – 1949) Ancienne prévôté Cahors, 16 septembre 2023, Cahors.

Après la défaite de juin 1940, l’organisation du ravitaillement devient la préoccupation majeure du nouveau gouvernement de Vichy.

Parallèlement à cette situation, les lotois font l’expérience du rationnement. L’instauration des cartes d’alimentation et des tickets de rationnement devient, pour la population civile, l’un des éléments les plus tangibles de cette situation de crise au quotidien. Dans cette lutte pour survivre, les habitants manifestent des attitudes contradictoires, oscillant ainsi entre la nécessité de s’alimenter et les réalités des pénuries.

Les autorités successives tentent alors d’endiguer les difficultés liées à l’alimentation en proposant des initiatives destinées principalement aux femmes et aux enfants. Toutefois, l’administration vichyste ne parviendra pas à résoudre ces problématiques.

Certains préfèreront résister à cette situation, soit par les armes, en attaquant des convois de ravitaillement destinés aux allemands, soit en élaborant des systèmes parallèles (trocs et marché noir).

Ancienne prévôté 1 place Chapou, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie

