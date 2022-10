Les vacances à la Pouponnière – Semaine 1 avec Les Canailles Ancienne Pouponnière de Wazemmes, 26 octobre 2022, Lille.

Découvrez les ateliers de la première semaine des vacances de la Toussaint, par le duo Canailles formé par Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne.

26.11 Atelier LEPORELLO

Comment raconter une histoire avec des ronds et des carrés ?

On vous invite à créer une composition en papier découpé, en construisant une histoire au fur et à mesure. 14h30-16h30, Tout public (enfant accompagné d’un.e adulte)

27.11 Atelier POP-UP

Création d’un collage animé par des languettes et fenêtres en pop-up. Initiation à la technique et personnalisation en papier découpé.

14h30-16h30, Tout public (enfant accompagné d’un.e adulte)

28.11 Atelier SCULPTURE PAPIER

À partir d’un patron de cube, on vous invite à imaginer un décor, réel ou fictif en papier découpé et volume. Tous les cubes seront ensuite assemblés pour créer une structure collective.

14h30-16h30, Tout public (enfant accompagné d’un.e adulte)

29.11 Atelier TAPIS

Sur l’idée du trajet quotidien, on vous invite à faire une composition abstraite dans un format carré. Les formats pourront être assemblés pour créer un tapis de sol unique.

14h30-16h30, Tout public (enfant accompagné d’un.e adulte)

Formé en 2015 par Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne, Les Canailles est un duo où les influences littéraires et artistiques de l’un se mêlent à la culture visuelle et graphique de l’autre. Ils proposent une semaine thématique autour de l’atelier : Un mètre carré.



