Au milieu des années 1930, l'État envisage d'accroître la production de la poudrerie nationale de Bergerac en Dordogne et de créer une annexe. Il est prévu d'y implanter un véritable complexe militaro-industriel, composé de la poudrerie proprement dite et de bâtiments annexes pour le logement du personnel.

Pour la seule poudrerie, 421 hectares sont réquisitionnés, soit un cinquième du territoire communal livradais, essentiellement des terres agricoles de cette riche plaine alluvionnaire.

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à des visites de cet ancien site industriel jamais achevé, guidés par l'association « Mémoire de la poudrerie ». Ancienne poudrerie nationale 47110 Sainte-Livrade-Sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine En 1939 le gouvernement a choisi cette plaine très riche en eau pour y construire une grande poudrerie nationale, annexe de celle de Bergerac. Une voie ferrée est construite pour les relier. La main-d'œuvre locale étant insuffisante, 3 500 réfugiés républicains espagnols sont expédiés sur place. Ils commencent par construire en périphérie 4 camps pour leur hébergement. Ils sont encore utilisés aujourd'hui ! 25 km de voies ferrées sont mis en chantier et débute la construction des 600 édifices prévus. Petits ou énormes, ils sont dispersés sur les 420 hectares par mesure de sécurité. Des milliers de tonnes de béton et de fer vont être amenés ainsi que de très gros engins. En mai 1940, la débâcle des armées françaises marque l'arrêt des travaux.

