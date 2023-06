Circuit : visite de la rue du Tertre et de la ruelle des Fossés Ancienne poterne du Pissot Saint Germain-De-Loisé Catégories d’Évènement: Orne

Saint Germain-De-Loisé Circuit : visite de la rue du Tertre et de la ruelle des Fossés Ancienne poterne du Pissot Saint Germain-De-Loisé, 16 septembre 2023, Saint Germain-De-Loisé. Circuit : visite de la rue du Tertre et de la ruelle des Fossés 16 et 17 septembre Ancienne poterne du Pissot Déambulation dans un faubourg méconnu de Mortagne depuis la poterne du Pissot vers l’ancienne motte Féodale et retour vers le Faubourg St-Eloi en longeant les remparts. Vues sur les jardins et la muraille. Ancienne poterne du Pissot 13 rue du Tertre, 61400 Mortagne-au-Perche Saint Germain-De-Loisé 61400 Orne Normandie Déambulation dans un faubourg méconnu de la ville en cours de réhabilitation. Parking recommandé Place au Cerf Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Vincent Lebel Détails Catégories d’Évènement: Orne, Saint Germain-De-Loisé Autres Lieu Ancienne poterne du Pissot Adresse 13 rue du Tertre, 61400 Mortagne-au-Perche Ville Saint Germain-De-Loisé Departement Orne Lieu Ville Ancienne poterne du Pissot Saint Germain-De-Loisé

Ancienne poterne du Pissot Saint Germain-De-Loisé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint germain-de-loise/