Work in progress Ancienne Pharmacie 19 rue gambetta 22110 Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne Issu de la rencontre entre la gadulka de Pauline Willerval et la vielle à roue électro-acoustique de Valentin Clastrier, maître incontestable de cet instrument sur lequel il a développé depuis les années 70 un jeu particulièrement novateur, ce trio nous invite ici à entrer dans la fabrique d’un répertoire inédit.

Prenant pour point de départ les improvisations et compositions de Valentin, cette expérience musicale se veut prendre des chemins de traverse à la découverte de nouvelles sensations sonores, en y associant les cordes frottées de la gadulka, instrument bulgare peu répandu sur les scènes, et les percussions de Camille Émaille, aussi à l’aise dans l’improvisation, que dans les musiques contemporaines et populaires. Une occasion unique de plonger à nouveau dans le génie de Valentin Clastrier, qui suscite encore aujourd’hui l’admiration de nombreux artistes ! Pauline WILLERVAL : gadulka

Valentin CLASTRIER : vielle à roue électro-acoustique

Camille ÉMAILLE : percussions En partenariat avec Musiques Têtues

