Venez visiter cette ancienne pharmacie Samedi 16 septembre, 14h30 Ancienne pharmacie Gaubert Gratuit. Entrée libre.

Cette ancienne pharmacie est restée telle qu’elle était au XIXe et XXe siècles avec ses boiseries et ses pots d’apothicaire d’origine. Venez visiter l’ancienne pharmacie Gaubert et bénéficiez d’un accueil chaleureux de la part des propriétaires.

Ancienne pharmacie Gaubert Rue du Fort, 12380 Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Le Dermau Aveyron Occitanie L’ancienne pharmacie Gaubert, fondée en 1826, est le plus ancien commerce de la ville.

Située rue du Fort, elle a connu de nombreux changements, passant d’une époque où les apothicaires fabriquaient leurs propres médicaments à partir de plantes brutes à une ère de médicaments conditionnés par l’industrie pharmaceutique actuelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

pharmacie St Sernin/Rance

