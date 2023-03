Concert de piano ancienne mairie Poligny Catégories d’Évènement: Jura

Sylvia KOHLER, piano

Sur un piano 1/2 queue GROTRIAN-STEINWEG Sylvia Kohler interprétera sur un piano 1/2 queue Grotrian-Steinweg de 1926 des oeuvres de Schumann, Chopin, Ravel, Prokofiev et Liszt.

Notre association a vu le jour dans le Jura autour de trois pianos à queue prestigieux de marques françaises (Gaveau, Pleyel et Erard). Aujourd’hui, ce sont cinq pianos anciens (un Bechstein et un Grotrian-Steinweg ont rejoint les pianos français) qui résonnent dans les hauts lieux patrimoniaux d’Arbois, Poligny et Salins.

Scènes d’enfants opus 15 de Schumann

Nocturne N°3 Op. 9 de Chopin

Ballade N°3 de Chopin

Oiseaux tristes de Ravel

Sonate N°4 de Prokofiev

Funérailles de Liszt Organisé par pianos en Arbois pianos-en-arbois@mailo.com https://www.pianosenarbois.fr/7-Index.html ancienne mairie Salon d’honneur Poligny

