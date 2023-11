Atelier décoration de Noël pour le village Ancienne mairie Lavergne, 25 novembre 2023, Lavergne.

Lavergne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux aux ateliers de décoration du village pour Noël proposés par l’association Amicale des Jeunes Ruraux. C’est l’occasion pour vous de participer à l’embellissement de la commune pour les fêtes..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

Ancienne mairie Route de Miramont

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the village Christmas decoration workshops organized by the Amicale des Jeunes Ruraux association. This is your chance to help beautify the village for the festive season.

Vengan todos a los talleres de decoración navideña del pueblo organizados por la asociación Amicale des Jeunes Ruraux. Esta es tu oportunidad para ayudar a hacer el pueblo más atractivo para la temporada festiva.

Kommen Sie zahlreich zu den Workshops zur weihnachtlichen Dekoration des Dorfes, die von der Vereinigung Amicale des Jeunes Ruraux angeboten werden. Dies ist die Gelegenheit für Sie, an der Verschönerung der Gemeinde für die Feiertage teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT du Pays de Lauzun