Dictée de Sceaux Ancienne mairie de Sceaux, 18 mars 2023, Sceaux. Dictée de Sceaux Samedi 18 mars, 14h30 Ancienne mairie de Sceaux Inscriptions recommandées au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact À l’occasion de la Semaine de la langue française, la Ville organise une dictée publique ouverte aux plus de 11 ans, le samedi 18 mars à 14h30 à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan). Les participants tenteront de déjouer les pièges du texte dont la lecture et la correction seront assurées par Pierre Janin, agrégé de lettres et inspecteur général honoraire de l’Action culturelle au ministère de la Culture.

> Inscriptions au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact
Ancienne mairie de Sceaux
68 rue Houdan, 92330, Sceaux

