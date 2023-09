Repair Café Crespin Ancienne Mairie de Crespin Crespin Catégories d’Évènement: Crespin

Nord Repair Café Crespin Ancienne Mairie de Crespin Crespin, 21 octobre 2023, Crespin. Repair Café Crespin Samedi 21 octobre, 09h00 Ancienne Mairie de Crespin Cet événement sera l’occasion de réparer ensemble votre matériel électro ménager, audio, vidéo, mécanique mais aussi vos vélos, et bien d’autres objets encore ! Ancienne Mairie de Crespin 357-347 rue des Déportés 59154 Crespin Crespin 59154 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Crespin, Nord Autres Lieu Ancienne Mairie de Crespin Adresse 357-347 rue des Déportés 59154 Crespin Ville Crespin Departement Nord Lieu Ville Ancienne Mairie de Crespin Crespin latitude longitude 50.432458;3.649848

