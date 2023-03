Expo à l’ancienne laiterie du Mazeau (85) Ancienne laiterie Le Mazeau Catégories d’Évènement: Le Mazeau

Expo à l’ancienne laiterie du Mazeau (85) Ancienne laiterie, 1 avril 2023, Le Mazeau. Expo à l’ancienne laiterie du Mazeau (85) 1 et 2 avril Ancienne laiterie Je suis Invité à exposer dans cette ancienne laiterie de la commune du Mazeau (Marais Poitevin- Vendée) avec Frédéric Vauzelle, ferronnier, sculpteur et Pierre Claret, peintre, occupants de ce lieu collectif. Mon travail du verre (tableaux, sculptures, objets P.U.) est réalisé avec différentes techniques: soufflage, thermoformage, gravure, émaillage, pâte de verre estampéé, travaux à froid et association avec d’autres matériaux.

Mon atelier se trouve dans la partie du Marais Poitevin coté Deux-Sèvres, pas très loin. Ancienne laiterie 68 chemin de l’ancienne laiterie 85420 Le Mazeau Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 47 46 53 89 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

