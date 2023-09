Les champs du Lude, les champs du Loir Ancienne Laiterie du Lude Le Lude, 13 octobre 2023, Le Lude.

Les champs du Lude, les champs du Loir 13 et 14 octobre Ancienne Laiterie du Lude Entrée libre et gratuite

« Découvrir le paysage en allant chercher le lait, réveiller le Loir en s’y baignant, en le traversant, en l’arpentant… Entre-sols et herbes folles. Re-découvrir le Lude, des prairies à l’asphalte.»

Dans le cadre d’une résidence de paysage menée dans la commune nouvelle du Lude en 2023,

Anourak Visouthivong, Paysagiste-plasticienne & Statisticienne

Nadège Abadie, Réalisatrice & Photographe

proposent aux habitants une expérience sensible et collective d’observation du paysage ludois pour mieux penser celui de demain.

La démarche s’articule au projet de revitalisation de territoire initié par la commune.

Les résidentes ont été accueillies pendant huit semaines au Lude où elles étaient en immersion.

Leurs interventions ont pris appui sur des lieux et des temps clé de la vie de la commune, afin de permettre des actions participatives, des récoltes de témoignage habitant, des collectes de ressources naturelles et de savoirs faire propres au territoire.

Ces actions avec et pour les habitants, ont nourrit le projet « Champs du Lude, Chants du Loir » qui prends la forme d’un court-métrage, d’une coupe paysagère ainsi qu’une publication.

Vendredi 13 octobre 2023 à 18h30

sur le site de l’ancienne Laiterie du Lude accès au 16 rue des Bichousières

Projection du film

Levée de la fresque paysage

Grand banquet « Paysage comestible »

À suivre, soirée festive à partir de 19h30

L’association le Ronsard illumine et redonne vie à la friche industrielle. Entrée libre. Foodtruck et bar sur place.

Samedi 14 octobre 2023 à 16h00

Projection du film et échanges

Ancienne Laiterie du Lude rue des quais, 72800 Le Lude

Anourak Visouthivong & Nadège Abadie