La tour de _L’Illustration_, véritable repère urbain visible à plusieurs kilomètres depuis sa construction en 1933, a été recouverte en 2000 du logo de l’Université Paris 13. Cette visite à deux voix vous propose de découvrir l’histoire de cette ancienne imprimerie considérée à son origine comme la plus moderne d’Europe, et de sa reconversion qui, initiée en 1998, se poursuit encore aujourd’hui. Par Olivier Oudar, vice-doyen de l’Université Sorbonne Paris-Nord et Antoine Furio, chargé d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis

Gartuit sur inscription

Visite à deux voix de l'ancienne imprimerie L'Illustration, accueillant depuis 2000 l'Université Paris 13, dont la reconversion se poursuit encore aujourd'hui. Université Paris 13,ancienne imprimerie L'Illustration Rue Marcel-Cachin 93000 Bobigny

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

