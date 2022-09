Les oiseaux migrateurs de l’ancienne gravière de Blanquefort Ancienne gravière de Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Prendre le temps d’observer les oiseaux migrateurs Ancienne gravière de Blanquefort Rue Antoine de Saint Exupéry, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Inexploitée depuis plusieurs année, l’ancienne carrière de Blanquefort est aujourd’hui en voie de renaturalisation. Crapaud calamite, cigogne, hérons pourpré, cuivré des marais (papillon) mais aussi oiseaux d’eau peuplent désormais cet espace à proximité de la réserve naturelle de Bruges.

La balade sera l’occasion d’étudier les oiseaux migrateurs mais aussi d’observer la façon dont la nature reprend ses droits après l’extraction de sable et de gravier. A partir de 8 ans – Gratuit – Inscription obligatoire

Renseignements & inscription : ch.solana[@]ville-blanquefort.fr (retirer les crochets) – 05 56 95 57 86

En partenariat avec la mairie de Blanquefort

Contact : Elodie Malavialle

