GOÛTER DANSANT D’HALLOWEEN Ancienne gendarmerie Vialas, 1 novembre 2023, Vialas.

Vialas,Lozère

Sortez votre plus terrifiant déguisement pour un goûter dansant d’Halloween le mercredi 1 er novembre à partir de 15h.

Au programme de l’après midi : Karaoké, goûter et défilé des monstres déguisés dans le village ! ….

2023-11-01

Ancienne gendarmerie Salle de la mine

Vialas 48220 Lozère Occitanie



Get out your most terrifying disguise for a Halloween tea party and dance on Wednesday, November 1, starting at 3pm.

The afternoon program includes karaoke, snacks and a parade of monsters in costume through the village!

Saca tu disfraz más terrorífico para una merienda y baile de Halloween el miércoles 1 de noviembre a partir de las 15.00 horas.

El programa de la tarde incluye karaoke, merienda y ¡un desfile de monstruos disfrazados por el pueblo!

Holen Sie Ihre furchterregendste Verkleidung für einen Halloween-Tanztee am Mittwoch, dem 1. November, ab 15 Uhr heraus.

Auf dem Nachmittagsprogramm stehen Karaoke, ein Imbiss und ein Umzug der verkleideten Monster durch das Dorf! …

