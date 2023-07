Scène ouverte Ancienne gare Rochechouart, 5 mai 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Comme tous les 1er vendredis du mois, l’association Folk Galerie vous invite à venir chanter, jouer ou écouter différents artistes, des compositions originales comme des reprise, le tout dans une ambiance conviviale. Il vous ouvre la scène pour vous, musiciens qui souhaitent intervenir, pour tous les styles musicaux joués et interprétés acoustiquement. Inscription obligatoire (notamment pour les musiciens qui souhaitent intervenir)..

2023-05-05 fin : 2023-05-05 23:00:00. EUR.

Ancienne gare Quai Jacques Brel

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Like every 1st Friday of the month, the Folk Galerie association invites you to come and sing, play or listen to different artists, both original compositions and covers, all in a convivial atmosphere. It opens the stage for you, musicians who wish to participate, for all musical styles played and interpreted acoustically. Registration required (especially for musicians wishing to take part).

Cada primer viernes de mes, la asociación Folk Galerie le invita a venir a cantar, tocar o escuchar a diferentes artistas, tanto composiciones originales como versiones, todo ello en un ambiente agradable. Abre el escenario a ustedes, los músicos que deseen participar, para todos los estilos musicales tocados e interpretados en acústico. Inscripción obligatoria (especialmente para los músicos que deseen actuar).

Wie an jedem 1. Freitag im Monat lädt Sie der Verein Folk Galerie ein, zu kommen und zu singen, zu spielen oder verschiedenen Künstlern zuzuhören, Originalkompositionen wie Coverversionen, alles in einer freundlichen Atmosphäre. Er öffnet die Bühne für Sie als Musiker, die sich einbringen möchten, für alle Musikstile, die akustisch gespielt und interpretiert werden. Anmeldung erforderlich (insbesondere für Musiker, die auftreten möchten).

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Porte Océane du Limousin