SOIRÉE CHÂTAIGNES Ancienne gare Pomérols, 21 octobre 2023, Pomérols.

Pomérols,Hérault

Entre châtaignes grillées et contes régionaux, le foyer rural de Pomérols vous convie à une soirée automnale et conviviale !.

2023-10-21 20:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Ancienne gare

Pomérols 34810 Hérault Occitanie



Between roasted chestnuts and regional tales, the Foyer Rural de Pomérols invites you to a convivial autumn evening!

Entre castañas asadas y cuentos regionales, el Foyer Rural de Pomérols le invita a una agradable velada otoñal

Zwischen gerösteten Kastanien und regionalen Erzählungen lädt Sie das Landheim von Pomérols zu einem geselligen Herbstabend ein!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE