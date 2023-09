Sortie famille au parc animalier des pyrénées Ancienne gare Mauléon-Licharre, 23 septembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Le collectif Souletin organise cette sortie familiale à Argelès-Gazost.

Départ et retour de l’ancienne gare de Mauléon.

Sur inscription..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 19:00:00. EUR.

Ancienne gare

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Souletin collective is organizing this family outing to Argelès-Gazost.

Departure and return from the former Mauléon station.

Registration required.

El colectivo Souletin organiza esta excursión familiar a Argelès-Gazost.

Salida y regreso desde la antigua estación de Mauléon.

Inscripción obligatoria.

Das Kollektiv Souletin organisiert diesen Familienausflug nach Argelès-Gazost.

Abfahrt und Rückkehr am alten Bahnhof von Mauléon.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque