A l’ombre du parvis Ancienne Gare Lunel, 8 juillet 2023, Lunel.

A l’ombre du parvis 8 – 13 juillet Ancienne Gare Entrée libre, nombre de places limitées, nécessite une tenue adaptée au maniement d’outils et de matériaux d’assemblages.

Un projet artistique participatif avec un rôle multiple : OMBRAGER – INTERPELLER – INTERROGER – SENSIBILISER – POÉTISER – CONTEMPLER

Proposer aux voyageurs, promeneurs et habitants des quartiers à une pause ombragée par la création d’un arbre artistique.

Inviter le public à l’inattendu sur son passage, à prendre le temps et aux habitants de participer à une création artistique sur son temps de vacances ou de loisirs.

Ancienne Gare rue de verdun lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie http://bienvenue636.wixsite.com L’Ancienne Gare est un lieu projet expérimental de réhabilitation architecturale qui suit la démarche de la Preuve par 7. Aux travers d’une programmation ouverte des usages, l’objectif est d’ouvrir les portes de ce bâtiment vacant et d’y concevoir de nouvelles possibilités, avec les habitant.e.s et auteur.rices du territoire de Lunel.

La permanence architecturale tire ses origines de la résidence d’artistes. Elle prend la forme de l’habitation d’un lieu pour accompagner sa transformation par la rencontre et l’analyse du déjà-là. Littéralement à deux pas de la gare – Parking gratuit à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:30:00+02:00 – 2023-07-08T12:30:00+02:00

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T21:00:00+02:00

©damiencotonea