Lux Atelier cyanotype avec Françoise Bonnerot et Les mains savantes Ancienne gare Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Lunel

Lux Atelier cyanotype avec Françoise Bonnerot et Les mains savantes Ancienne gare, 1 avril 2023, Lunel. Lux Atelier cyanotype avec Françoise Bonnerot et Les mains savantes 1 et 2 avril Ancienne gare Atelier cyanotype Ancienne gare 126 rue de Verdun 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie Exposition collective du collectif Les mains savantes à l’Ancienne Gare de Lunel, avec la preuve par 7.

Atelier de démonstration et de pratique du cyanotype, procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu Cyan ou encore sépia à l’échelle 1/1.

On doit l’invention du procédé en 1842 à Sir John Frederick William Herschel, 1792 – 1871, astronome et chimiste, qui mit au point le procédé en travaillant sur la sensibilité à la lumière des sels de fer. Anna Atkins, une botaniste britannique, 1799-1871, utilisa la technique du cyanotype pour ses ouvrages d’herbiers en photogrammes

Les participants pourront tester le pratique du cyanotype à partir de négatifs photographiques qu’ils auront à disposition.

1/2 heure par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Françoise BONNEROT

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lunel Autres Lieu Ancienne gare Adresse 126 rue de Verdun 34400 Lunel Ville Lunel lieuville Ancienne gare Lunel Departement Hérault

Ancienne gare Lunel Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunel/

Lux Atelier cyanotype avec Françoise Bonnerot et Les mains savantes Ancienne gare 2023-04-01 was last modified: by Lux Atelier cyanotype avec Françoise Bonnerot et Les mains savantes Ancienne gare Ancienne gare 1 avril 2023 Ancienne gare Lunel Lunel

Lunel Hérault