Le Grand Voyage à Haveluy Ancienne Gare d’Haveluy Haveluy, 22 juillet 2023, Haveluy.

Le Grand Voyage à Haveluy Samedi 22 juillet, 18h00 Ancienne Gare d’Haveluy Présenter le ticket de voyage au départ de la promenade.

Une grande expédition cet été, ça vous dit ?

Samedi 22 juillet 2023, embarquez à 18h au départ de l’ancienne gare d’Haveluy (actuel restaurant Le Clos du Roy) pour « Le Grand Voyage » et (re)découvrez le patrimoine historique de la ville d’Haveluy, comme vous ne l’avez jamais vu !

Des habitants complices et des artistes du collectif Métalu à Chahuter vous accompagneront dans ce voyage à la découverte du patrimoine local et du Patrimoine mondial, entre passé, présent et avenir, entre la réalité et l’imaginaire, au carrefour de la petite et de la grande Histoire !

Présentez-vous au point de départ de la promenade avec votre billet de voyage, en prenant soin de le télécharger sur votre smartphone ou de l’imprimer au préalable (n’oubliez pas de paramétrer l’impression en recto-verso !) en cliquant ici : https://bit.ly/legrandvoyage-haveluy

Prêts à embarquer ?

Evénement gratuit et ouvert à tous. Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur tous types de chemins et de quoi vous couvrir selon la météo.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Il est organisé par la ville d’Haveluy et la Mission Bassin Minier, en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut. Avec la participation de Filieris. La direction artistique du projet est confiée au collectif d’artistes Métalu à Chahuter.

Ancienne Gare d’Haveluy 139 rue Jean Jaurès 59255 Haveluy Haveluy 59255 Nord 06.07.16.35.80 [{« link »: « https://bit.ly/legrandvoyage-haveluy »}] RDV devant l’ancienne gare d’Haveluy pour le départ de la promenade ! Parkings gratuits devant l’ancienne gare et à 5 min à pied sur la place de la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T20:00:00+02:00

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T20:00:00+02:00

©Mission Bassin Minier