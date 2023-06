Visites animées du village de Pernand-Vergelesses Ancienne gare de Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses, 16 septembre 2023, Pernand-Vergelesses.

Visites animées du village de Pernand-Vergelesses 16 et 17 septembre Ancienne gare de Pernand-Vergelesses Réservation, 20 participants maximum

De la gare à la Maison Jacques Copeau, en passant par la Mère Fontaine et l’église, venez suivre une visite ludique du village de Pernand-Vergelesses, ponctuée de lectures par des jeunes comédiens en formation.

Départs le samedi à 14h00, 15h30, 17h00, et le dimanche à 11h00, 14h00, 15h30 et 17h00. Durée : 1h15, sur réservation par mail à l’adresse suivante : maisonjacquescopeau@gmail.com.

Les visites sont animées par l’association Pernand-Passionnément et la Maison Jacques Copeau.

Ancienne gare de Pernand-Vergelesses Place de la gare; route des Vergelesses, Pernand-Vergelesses 21420 Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté maisonjacquescopeau@gmail.com

Pernand-Vergelesses village

© Maison Jacques Copeau