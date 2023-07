Spectacle – Roméo Roméo Roméo par la compagnie Joshua Monten – Festival Encore les beaux jours Ancienne Gare de Massy-Palaiseau Massy, 17 septembre 2023, Massy.

Roméo Roméo Roméo de la Compagnie Joshua Monten

Danse

Et si la danse était le meilleur moyen d’approcher l’autre ? Dans ce spectacle, le chorégraphe suisse-américain Joshua Monten explore la danse comme une forme palpitante et personnelle de faire la cour.

Quatre Roméos danseurs, dont une Roméo, vont déployer des trésors de virilité, de charme, de séduction ou de drague, au risque parfois d’en faire trop, pour tenter d’impressionner les Juliettes que sont les… spectateurs·trices !

Dans un mélange de gestuelles proches des parades nuptiales de l’autruche, du gorille ou de la licorne, puisant autant dans les danses populaires que dans les danses à la mode sur internet, chaque Roméo, avec humour et panache, provoque des interactions avec le public, comme autant d’odes au mouvement né du désir !

Durée : 30 minutes

Tout public à partir de 8 ans

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE à 18 H

Ancienne Gare RER – en face du 45 Av. Carnot, 91300 Massy

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

