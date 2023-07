[Réal] Festival #3: COSMOGUINGUETTE Ancienne gare de Jouques Jouques, 8 juillet 2023, Jouques.

La Cosmoguinguette revient pour une troisième édition !

Cosmographique et la ville de Jouques s’associent à nouveau dans le cadre du Réal Festival pour vous offrir une soirée festive et familiale au cœur de la ville de Jouques le samedi 8 juillet de 18h30 à 00h00 !

Venez profiter de l’univers de Cosmographique le temps d’une soirée à travers des concerts, DJ set, expositions et jeux dans une ambiance détendue et estivale

Programmation

Ouais (Bal électrad’ – Live) :

– Ouais, c’est votre nom ? – Ouais.

– Vous êtes les frères Engelbrecht… – Ouais.

– Et vous faites un bal trad’ ? – Ouais.

– Mais c’est de l’électro… avec trompette et basse… ? – Ouais.

– Mais pourquoi vous appelez-vous Ouais ? – Ouais.

Electró Faune (Forro électro – Live) :

Electró Faune offre un set résolument tropical, modelé par les rythmes du Nordeste du Brésil, agrémenté de sonorités électroniques. Les textes et les compositions sont une ode à la liberté de mouvement. Une ode à la libération des corps par la danse, sur les pistes et partout où peut résonner une musique.

Djajah Luc (Dub poésie – Live) : Il vous invite au voyage en slamant sur des airs de reggae et de dub. Ses textes vous plongeront à la rencontre de personnages à travers le monde et pour l’occasion il vous fera découvrir son nouvel EP sorti en mai 2023 “Cent Frontières”

Triëm (Disco/Funk – DJ set) : Passionné de musique et chineur invétéré, Triëm sera derrière les platines tout au long de la soirée pour vous faire danser sur des sons disco, funk jusqu’à la house, et bien sûr tout ça en vinyles !

Infos pratiques

⏰ Horaires : 18h30 à 00h00

2€ d’adhésion à l’association + prix libre

Buvette & cuisine maison – CB acceptée

contact@cosmographique.com

Plus d’informations sur Cosmographique : https://cosmographique.com/le-collectif/

