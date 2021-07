Bobigny Ancienne gare de déportation Bobigny, Seine-Saint-Denis Ancienne gare de déportation Ancienne gare de déportation Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Visite de l’ancienne gare de déportation à plusieurs voix, pour une découverte du site historique et de sa patrimonialisation. Présentation du futur aménagement paysager et scénographique, actuellement en cours de réalisation. Par Benoît Pouvreau, chargé d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec la Ville de Bobigny et le Mémorial de la Shoah de Drancy

Sur inscription. Prévoir des chaussures confortables pour la marche

Ancienne gare de déportation 69-151 avenue Henri-Barbusse 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis

2021-09-19

