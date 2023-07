Exploration nature : découvrez la faune et la flore de la Dronne avec la Fédération de Pêche Ancienne gare Champagnac-de-Belair Catégories d’Évènement: Champagnac-de-Belair

Dordogne Exploration nature : découvrez la faune et la flore de la Dronne avec la Fédération de Pêche Ancienne gare Champagnac-de-Belair, 16 septembre 2023, Champagnac-de-Belair. Exploration nature : découvrez la faune et la flore de la Dronne avec la Fédération de Pêche Samedi 16 septembre, 10h00 Ancienne gare Gratuit. Entrée libre. Venez rencontrer la Fédération de Pêche qui vous propose des animations gratuites mettant en valeur la faune et la flore de la Dronne. Ancienne gare Promenade de la gare, 24530 Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Ancienne gare desservie par le tacot, locomotive départementale circulant sur une voie étroite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

