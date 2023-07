CINECO : EMPIRE OF LIGHT Ancienne Gare Cassagnas, 10 juillet 2023, Cassagnas.

Cassagnas,Lozère

Cinéco diffuse « Empire of light » de Sam Mendes à 17h

Drame – Durée : 01h59

Origine : Etats-Unis (VO)

Synopsis:

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouv….

Ancienne Gare Salle polyvalente Espace Stevenson

Cassagnas 48400 Lozère Occitanie



Cineco screens Sam Mendes’ « Empire of light » at 5pm

Drama – Running time: 01:59

Origin : United States (VO)

Synopsis:

Hilary is in charge of a cinema in an English seaside town and is trying to preserve her fragile mental health. Stephen is a new…

Proyección Cinéco de « Empire of light » de Sam Mendes a las 17h00

Drama – Duración : 01h59

Origen : Estados Unidos (VO)

Sinopsis:

Hilary está a cargo de un cine en una ciudad costera inglesa e intenta preservar su frágil salud mental. Stephen es un nuevo…

Cineco zeigt « Empire of light » von Sam Mendes um 17 Uhr

Drama – Dauer: 01h59

Herkunft: Vereinigte Staaten (OV)

Synopsis:

Hilary leitet ein Kino in einer englischen Küstenstadt und versucht, ihre angeschlagene geistige Gesundheit zu bewahren. Stephen ist ein neuer…

