Plongée dans l’art de la forge : voyage dans le temps du maréchal-ferrant et des créations métalliques uniques 16 et 17 septembre Ancienne forge Gratuit. Entrée libre.

Manipulations à la forge évoquant le travail du maréchal-ferrant des années 1950-1960 : une occasion pour petits et grands de voir une forge en action.

Découvrez également les créations des bénévoles de l’association Arkehis, réalisées à partir de métaux de récupération et de fers à cheval.

Ne manquez pas le « Cheval de fer », une pièce à voir absolument !

Ancienne forge 16 rue du Centre, 17810 Écurat Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 74 03 99 Le bâtiment du XIXe siècle se compose de la forge proprement dite et d’un bâtiment abritant un travail à bœufs et un bouquet de Saint-Éloi. La forge présente une ambiance des années 1960. L’outillage nécessaire au maréchal-ferrant et au forgeron est riche et varié : enclumes, pinces, marteaux, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Josiane Blanchard