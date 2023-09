Visite d’une ancienne ferme comtoise restaurée et isolée avec des matériaux biosourcés Ancienne ferme comtoise / habitation Le Bizot, 15 octobre 2023, Le Bizot.

Visite d’une ancienne ferme comtoise restaurée et isolée avec des matériaux biosourcés Dimanche 15 octobre, 11h00 Ancienne ferme comtoise / habitation Evénement gratuit et limité à 20 personnes. Inscriptions auprès de la chargée de mission Architecture et paysage du Parc naturel régional du Doubs Horloger

Une visite d’une ancienne ferme comtoise au cœur du village du Bizot vous est proposée en compagnie de ses propriétaires et de la chargée de mission architecture et paysage du Parc naturel régional du Doubs Horloger. Pour l’isolation intérieure du bâtiment, il a été choisi d’utiliser des matériaux biosourcés (chaux chanvre), permettant un bilan environnemental favorable et une réhabilitation respectueuse et responsable du bâti ancien. Utiliser l’existant et des matériaux respectueux du bâti que l’on restaure, c’est créer une architecture moins consommatrice en ressources et s’inscrire dans une démarche de transition écologique.

Ancienne ferme comtoise / habitation Rue de l’église 25210 LE BIZOT Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « chloe.personeni@parcdoubshorloger.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 39 64 02 26 »}]

A. Vauthier