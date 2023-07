Découvrez l’histoire des skis du XIXème siècle à aujourd’hui Ancienne ferme Bussang, 16 septembre 2023, Bussang.

Découvrez l’histoire des skis du XIXème siècle à aujourd’hui 16 et 17 septembre Ancienne ferme Pas d’accès handicapé. Si possible, pas plus de 5 personnes à la fois.

Découvrez une exposition composée d’une sélection de matériel de ski couvrant la période de la fin XIXème jusqu’au début du XXIème siècle, ainsi que l’évolution des pratiques de ce sport. Chaque matériel (skis, fixations, chaussures, matériels techniques divers) est accompagné d’une fiche technique et d’une fiche historique.

Vous pourrez aussi découvrir deux groupes de skis qui pourraient justifier d’être classés ‘monuments’ historiques’ tant ils sont uniques dans l’histoire mondiale.

Ancienne ferme 1 rue des Champs Navés Bussang 88540 Bussang 88540 Vosges Grand Est +336 07 45 87 06 https://skispatrimoinecollectionrichardin.blogspot.com/ [{« type »: « email », « value »: « skispatrimoine@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +336 07 48 87 06 »}] Dans une ancienne ferme, une sélection de matériel de ski depuis le XIXème siècle jusqu’au début du XXIème est exposée. Pas d’accès handicapés. Parking à 20m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Richardin Claude