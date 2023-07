Remontez le temps pour découvrir la Toulouse des Wisigoths Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Des visites guidées de ce site archéologique rarement ouvert au public vous sont proposées.

La crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines vous permet désormais de découvrir les soubassements de la basilique funéraire du Ve siècle. Des fragments de mosaïques, qui faisaient autrefois partie de cette basilique, sont également exposés. Cette visite vous offre une occasion unique de comprendre les différentes phases de construction et les modifications apportées à cette église au cours de son riche passé historique.

Ces vestiges architecturaux sont les seuls à Toulouse qui témoignent des pratiques de construction de ces périodes encore peu explorées.

Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines 12 place Saint-Pierre, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 31 44 http://www.SaintRaymond.toulouse.fr Cet édifice historique toulousain de premier ordre dévoile une stratification chronologique passionnante et inédite dans un lieu qui est aujourd'hui consacré à la musique et à la danse.

La descente de quelques marches engage le visiteur dans une brusque remontée dans le temps, au IVe siècle ou au début du siècle suivant.

Alors que l’évêché de Toulouse se constitue et s’implante à l’Est de la cité, une première église, à vocation funéraire, est construite au cœur d’une nécropole, au nord, en bordure de Garonne. D’une longueur de 30m, elle devait présenter des dimensions comparables à celles de la première église Saint-Sernin, contemporaine. On s’y réunissait donc, à la fin de l’Antiquité, afin de commémorer les défunts dont les tombes envahissaient tout l’espace environnant et jusqu’au cœur de la nef. Métro Capitole ou Saint-Cyprien-République.

