Sain-Bel Conférence Ancienne église Saint Jean-Baptiste Sain-Bel, 15 septembre 2023, Sain-Bel. Conférence Vendredi 15 septembre, 19h00 Ancienne église Saint Jean-Baptiste Conférence animée par Daniel Broutier et Marcelle Casoli sur le thème de l’abbaye bénédictine de Savigny et du château de Montbloy à Sain Bel. Ancienne église Saint Jean-Baptiste 69210 Sain Bel Sain-Bel 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33681004445 Conférence sur le thème l’abbaye de Savigny et le château de Sain Bel dans l’ancienne église paroissiale construite au 12ème siècle, restaurée et transformée en salle culturelle. (inscrite à l’ISMH en 2.0026) Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

