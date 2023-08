Exposition à l’ancienne Église Saint Jean-Baptiste, intérieur et extérieur de l’artiste Hans Silvester Ancienne église Saint-Jean-Baptiste Meysse Catégories d’Évènement: Ardèche

Les médiatrices du Pays d’art et d’histoire vous accueillent dans l’ancienne église de Meysse, le samedi 16 septembre 2023 de 15h à 18h. Les vestiges de son baptistère du Haut Moyen Âge et les travaux de restauration effectués dans les années 2010 rendent ce lieu remarquable. Les médiatrices vous feront part de leurs dernières recherches sur l’atelier Bulard à l’origine de la création des vitraux contemporains. Exposition photos sur place :

Hans Silvester expose deux séries à l'ancienne église Saint-Jean Baptiste : « La beauté du diable » et « Les bergers de l'Omo ». En extérieur : jardin de l'ancienne église et à l'intérieur de l'édifice. Ancienne église Saint-Jean-Baptiste Place de la vieille église, 07400 Meysse, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes La vieille église abrite un baptistère paléochrétien (Haut Moyen Âge Ve siècle). Parking place de la mairie puis cheminement piétonnier.

