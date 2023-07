Vernissage de l’exposition Ancienne église du château Uhart-Mixe, 14 juillet 2023, Uhart-Mixe.

Uhart-Mixe,Pyrénées-Atlantiques

Vernissage de la 6ème exposition estivale d’art plastique à l’ancienne église du château. Pour l’occasion, dans cette bâtisse du onzième siècle, vous pourrez admirer les œuvres de Nina Béddar, Gratianne, Marie Roger Etchegoyen, Adeline Baumgartner, Josette Dacosta et Christian Saint Marc. Le comédien poète, diffuseur d’émois, Marc Lafaurie, interviendra autour des œuvres dans une création dont il a le secret ..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 22:00:00. .

Ancienne église du château

Uhart-Mixe 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Opening of the 6th summer art exhibition at the former château church. The eleventh-century building will host works by Nina Béddar, Gratianne, Marie Roger Etchegoyen, Adeline Baumgartner, Josette Dacosta and Christian Saint Marc. Comedian-poet and emotive broadcaster Marc Lafaurie will discuss the works in a creation of which he has the secret.

Inauguración de la 6ª exposición de arte de verano en la antigua iglesia del castillo. En este edificio del siglo XI, podrá admirar obras de Nina Béddar, Gratianne, Marie Roger Etchegoyen, Adeline Baumgartner, Josette Dacosta y Christian Saint Marc. El cómico-poeta y emotivo locutor Marc Lafaurie estará presente para hablar de las obras en una creación de la que posee el secreto.

Vernissage der 6. Sommerausstellung für bildende Kunst in der ehemaligen Schlosskirche. In diesem Gebäude aus dem 11. Jahrhundert können Sie die Werke von Nina Béddar, Gratianne, Marie Roger Etchegoyen, Adeline Baumgartner, Josette Dacosta und Christian Saint Marc bewundern. Der Dichter und Schauspieler Marc Lafaurie wird die Werke in einer seiner eigenen Kreationen vorstellen.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque