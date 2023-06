Explorez l’histoire, la restauration et les détails architecturaux de cette église, construite à proximité d’un prieuré Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes Sainte-Anne-Saint-Priest Sainte-Anne-Saint-Priest Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Le 16 novembre 1836, la cure de Saint-Priest est supprimée par ordonnance royale et l’église est désaffectée. Vous découvrirez un bel appareillage des voûtes et des peintures murales du XVe siècle.

L’église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1977, puis elle a été restaurée par le propriétaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

