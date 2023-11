Cet évènement est passé Marché de Noël Ancienne école Semur-en-Brionnais Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais Marché de Noël Ancienne école Semur-en-Brionnais, 25 novembre 2023, Semur-en-Brionnais. Semur-en-Brionnais,Saône-et-Loire .

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Ancienne école Montée des moines blancs

Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Semur-en-Brionnais Autres Lieu Ancienne école Adresse Ancienne école Montée des moines blancs Ville Semur-en-Brionnais Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Ancienne école Semur-en-Brionnais latitude longitude 46.2657545;4.0912596

Ancienne école Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semur-en-brionnais/