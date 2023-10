Cinéma : « Dans les forêts de Sibérie » par Kinocafé Ancienne école Saint-Vincent-Rive-d’Olt, 1 novembre 2023, Saint-Vincent-Rive-d'Olt.

Saint-Vincent-Rive-d’Olt,Lot

Soirée cinéma avec le film « Dans les forêts de Sibérie » de Safy Nebbou d’après le livre de Sylvain Tesson, musique de Ibrahim Maalouf..

2023-11-01 20:00:00 fin : 2023-11-01 . EUR.

Ancienne école Café Associatif Radio Tilleul

Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie



Movie night with the film « Dans les forêts de Sibérie » by Safy Nebbou, based on the book by Sylvain Tesson, music by Ibrahim Maalouf.

Noche de cine con la película « Dans les forêts de Sibérie » de Safy Nebbou basada en el libro de Sylvain Tesson, música de Ibrahim Maalouf.

Filmabend mit dem Film « Dans les forêts de Sibérie » von Safy Nebbou nach dem Buch von Sylvain Tesson, Musik von Ibrahim Maalouf.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Cahors – Vallée du Lot